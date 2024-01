Minacciato di morte e picchiato da un collega: "Ho paura, non riesco a spiegarmi perchè"

A Foggiatoday il sindacalista Raffaele Guerra ripercorre le fasi dell'aggressione avvenuta ieri 17 gennaio a Manfredonia, all'uscita di un supermercato, sul piazzale di un parcheggio: "Sono stato aggredito in modo feroce, senza motivo, con un bastone. Mi ha minacciato di morto e mi ha dato dei pugni. Sono preoccupato per la mia famiglia e per la mia salute. Voglio sapere cosa vuole da me".