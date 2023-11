Senzatetto al freddo, una coperta ora è preziosa come il pane: "Dateci una mano a raccoglierle"

Organizzata dalla cooperativa Arcobaleno, la raccolta di coperte per i senza fissa dimora coinvolge la parrocchia Sacro Cuore di Foggia.

In questo periodo dell'anno, con il caldo ormai alle spalle e i primi freddi che bussano alla porta, si rende necessario pensare ai meno fortunati come i senzatetto o i migranti costretti a vivere in condizioni disumane in baracche costruite con plastica e cartoni. Per questo motivo è partita la raccolta di coperte 'Una coperta come il pane" organizzata dalla cooperativa Arcobaleno in collaborazione con l'oratorio della parrocchia Sacro Cuore.

Chiunque voglia apportare il proprio aiuto potrà semplicemente recarsi all'oratorio della parrocchia e consegnare agli addetti delle coperte dismesse, le quali verranno poi distribuite a chi ne avrà bisogno.