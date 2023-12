Il Natale degli 'invisibili': alla mensa di San Salvatore un pasto caldo per i senza fissa dimora

Dona un pasto caldo durante la giornata, ad un orario tra il pranzo e la cena. È la mensa alla parrocchia di San Salvatore che, ogni giorno, non solo offre un pasto a chi non se lo può permettere, ma - come spiega Vincenzo Guadagno , operatore della mensa - soprattutto un posto dove ci si sente accolti anche se per poco tempo durante la giornata.

Il fenomeno è un continuo aumento - spiega Giusi Di Girolamo, direttrice della Caritas Diocesana di Foggia - con 27mila interventi solo nel 2023, verso le famiglie in difficoltà economiche.