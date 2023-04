Come si diventa professori all'Università? Viviani de 'Le Iene' irrompe all'Uni Fg

Un ex professore della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze consiglierebbe a un suo ex allievo di ritirare la candidatura per diventare docente perché il concorso è già stato deciso. Lui si presenta, viene bocciato e denuncia il tutto. L'inchiesta che ha coinvolto decine di persone, ora è stata chiesta l'archiviazione. Le telecamere del programma piombano nei locali dell'Uni Fg alla ricerca di un docente