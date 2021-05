Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Relax a Lesina per Salvini: il leader leghista ospite di Casanova dopo l'assoluzione per il caso Gregoretti

In un video pubblicato sulla sua pagina facebook, il leader del ‘Carroccio’ passeggia in riva assistendo al transito di una mandria di mucche da spiaggia. “Posso andare in spiaggia, è permesso”, commenta con tanto di “bacione” finale