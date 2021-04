"Sono Lillo e mia nonna era di San Severo". Posaman esalta la zuppetta: "E' un piatto meraviglioso"

Al secolo Pasquale Petrolo, in arte Lillo, il protagonista indiscusso della pima edizione di Lol andato in onda su Amazon Prime - autore degli sketch 'Sono Lillo' e 'Posaman', comico, attore e conduttore radiofonico romano, rivela le sue origini sanveresei in un video pubblicato dalla professoressa Rosa Nicoletta Tomasone, presidente del centro culturale Luigi Einaudi