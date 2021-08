Il Galluccio non scalda più come una volta il Ferragosto dei foggiani: "Ormai è passata quella tradizione"

Il secondo Ferragosto in tempi di pandemia finisce per modificare anche le tradizioni più consolidate. Il galluccio, è da sempre un 'must' per i foggiani, ma non quest'anno. C'è chi lo mangia come da tradizione, ma c'è anche chi propende per altro, come il classico sugo domenicale, o per piatti alternativi.