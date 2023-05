Fabio e Dino, il duo foggiano alla volta dello Zelig di Milano: "Parteciperemo con un nostro spettacolo"

Lo Zelig Open Mic tenutosi la settimana scorsa a Bari ha regalato al duo comico Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, il pass per esibirsi, a settembre, nel cartellone del teatro meneghino Zelig, trampolino di lancio dei migliori comici italiani.

Come spiegano a FoggiaToday, tutto è partito un po' per gioco, senza l'ansia di voler vincere a tutti i costi. E forse è stato proprio questo il segreto che li ha visti vincitori, ex aequo ad un altro duo comico barese, del contest Open Mic.

Ma per il momento i due giurano di rimanere con i piedi a terra e restano concentrati sul loro lavoro a Foggia al Piccolo Teatro, dove nel fine settimana, e per gli altri due week end successivi, porteranno sul palco 'Aveva jiè accussì', una commedia di Raffaele Lepore.

Per il futuro sperano che questa opportunità possa loro spianare la strada del successo. Il pezzo che hanno portato sul palco dell'Open Mic vedeva Fabio Conticelli vestito da Gesù ed è lui stesso, a chiosa di un'intervista tra il serio e il faceto, a dichiarare che "Schitt nu mirac'l c'ha fatt venc'".