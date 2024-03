Il Vescovo Ferretti, l'usanza ritrovata degli auguri di Pasqua alle autorità

Nella settimana santa che precede la Pasqua il neo Vescovo mons. Giorgio Ferretti ha voluto incontrare, nel palazzo Vescovile, le autorità militari, civili e religiose della provincia di Foggia per ritrovare l'uso degli auguri pasquali, usanza che si era persa n tempo.

Nel suo saluto, Monsignor Ferretti ha sottolineato l'importanza dell'unione tra i cittadini per trovare la via per rinascere. Ma per farlo bisogna farlo tutti insieme.

Così il Vescovo ha voluto ribadire quanto, soprattutto in una città con svariati problemi come Foggia, sia necessario la coesione per rilanciare un territorio ricco di bellezze e popolato da gente per bene, spesso sopraffatta dal malaffare.