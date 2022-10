L'Amendola sfoggia i suoi due gioielli: gli F-35 di ultima generazione e i Predator tecnologicamente avanzati

Si è svolto questa mattina presso l'aula Magna del dipartimento di Economia dell'Università di Foggia il convegno 'I sistemi a Pilotaggio Remoto e i velivoli di V generazione: opportunità e sfide del nuovo presente' nell'ambito della rassegna più ampia dedicata ai '100 anni di impegno dell'Aeronautica Militare al servizio dell'Italia'.

Quello organizzato dall'associazione 'Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia', è il settimo di una serie di convegni in 15 città italiane per ripercorrere la storia dell’Aeronautica Militare in vista del centenario della sua fondazione, il 28 marzo 2023, realizzato con l’attivo contributo delle amministrazioni locali, università, industria, le sezioni dell’associazione ed i comandi territoriali dell’Aeronautica Militare.

Ai microfoni di Foggiatoday è intervenuto il colonnello Roberto Massarotto, comandante del 32° Stormo: "Ad Amendola abbiamo due velivoli tecnologicamente molto avanzati: il Predator che è un velivolo a pilotaggio remoto e l'F-35, che invece è un velivolo da caccia"