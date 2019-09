Cambio di guarda al Comune di Foggia: Gianluigi Caso è il nuovo segretario generale

Il foggiano Gianluigi Caso dovrebbe essere il nuovo segretario generale del Comune di Foggia/Ordina. E’ su di lui che è ricaduta la scelta del sindaco, Franco Landella, su 21 curricula giunti all’ente di Corso Garibaldi. Foggiatoday nei giorni scorsi lo aveva già dato in pole (qui l’articolo). condizionale è mera cautela, dal momento che ora dovrà essere il Ministero a dare il via libera al Comune di Foggia. Ma parrebbe pura formalità.

Classe 1972, attuale segretario nei Comuni di Canosa e Candela, genero di un ex dirigente del Comune di Foggia, Caso succede a Maurizio Guadagno, non più rinnovato dal sindaco Landella dopo anni di rapporto fiduciario interrottosi bruscamente. I mormorii degli uffici riconducono la frattura col primo cittadino allo scandalo Segretariato sociale (Landella scaricò immediatamente Guadagno, che aveva firmato quelle determine del settore Politiche Sociali in piena campagna elettorale) e ai cattivi rapporti gli altri dirigenti del Comune di Foggia.

Come che sia, Landella ha accompagnato Guadagno alla porta, mettendo al bando la sua postazione. “Caso non è un caso” ironizza qualcuno, invitando a guardare i 21 curricula giunti, di “altissimo profilo” mentre Caso avrebbe gestito solo "enti medi". Ma, mormorii a parte, la valutazione compete al Ministero: di certo Caso, per esser stato individuato, avrà i requisiti previsti dalla classe di appartenenza del Comune capoluogo. Acclarato questo, il rapporto è fiduciario.