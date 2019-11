Maltempo in Capitanata e in Puglia: in arrivo piogge intense, fulmini e venti di burrasca

Il maltempo si appresta a colpire anche la Capitanata. È stata infatti diramata l'allerta arancione per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico a partire dalle 8 di domattina per le successive 16 ore, sul Gargano e Tremiti, sul Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, sul Basso Ofanto, Sub Appennino Dauno e Basso Fortore.

Tutta la Puglia sarà colpita da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, assumendo carattere di persistenza sui settori ionici, dove i quantitativi cumulati risulteranno essere abbondanti, da moderati a puntualmente elevati. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.