Resta l'allerta neve, divieti di circolazione e mezzi spargisale in azione: coltre bianca dal Gargano ai Monti Dauni

Da questa mattina la neve è tornata a farsi sentire in alcuni comuni del Gargano e dei Monti Dauni, qualche fiocco si è intravisto a quote basse mentre la coltre bianca è attesa anche sui comuni costieri del Promontorio con apporti al suolo da deboli a moderati.

Nel frattempo in Prefettura è stata convocata un'ulteriore riunione con i componenti del Comitato Operativo per la Viabilità - C.O.V. - integrata con i componenti del C.C.S. per un aggiornamento sulle situazioni di criticità connesse alle avverse condizioni meteorologiche che interesseranno il territorio di questa provincia con una generale e sensibile diminuzione anche delle temperature. In alcune zone la colonnine di mercurio sta facendo registrare qualche grado sotto lo zero.

Prosegue incessante l'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte delle forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Polizie Locali) e di costante monitoraggio delle condizioni di transitabilità a cura dei gestori delle arterie stradali (Autostrade per l'Italia S.p.A., Anas e Provincia), per i tratti di rispettiva competenza, con lavori di salatura.

La Prefettura, sentiti i componenti del COV e gli enti gestori delle arterie stradali, ha sensibilizzato i sindaci ad adottare, quali autorità locali di Protezione Civile, anche d'intesa con l'Ente di Corso Garibaldi, ogni iniziativa per prevenire possibili criticità e disagi connessi al maltempo.

Inoltre, ha disposto la riattivazione del divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sul sistema viario di questa Provincia (strade statali e provinciali), ad eccezione della rete autostradale, già dalle 18 di ieri e comunque fino a cessata esigenza e salvo rivalutazioni sulla base di un costante monitoraggio in relazione all'evolversi del fenomeno.

È stata comunque prevista la possibilità di derogare temporaneamente al suddetto divieto qualora circostanze contingenti legate al miglioramento delle condizioni meteo-climatiche o a specifici interventi di regolazione del traffico lo rendano necessario o possibile. Si invita comunque, prima di mettersi in viaggio, a consultare il servizio web viabilità e traffico, il portale televideo Rai e i collegamenti in diretta con i notiziari Ondaverde, Isoradio e CIS Viaggiare informati nonché le emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali.