Allerta meteo nel Foggiano: in arrivo una tempesta di neve, vento, grandine e temporali

Nuova allerta maltempo dopo un breve periodo di tregua in provincia di Foggia. A partire dalle 20 di questa sera e per le successive 24-36 ore, si verificheranno precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; i fenomeni potranno essere accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento. Nevicate sparse a quote superiori a 400-600 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti forti o di burrasca, dai quadranti settentrionali; mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione Civile regionale ha diramato l'allerta maltempo Gialla per il Gargano e le Tremiti, il Tavoliere e i bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento, Subappennino Dauno e Basso Fortore. Arancione per la Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica e Basso Ofanto