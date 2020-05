Torna il maltempo, pioggia e temporali in tutta la Capitanata: è allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico

Dopo le prime anticipazioni dell'estate, torna il maltempo in Puglia. A partire dalla giornata di domani e per le successive 24 ore è stata diramata un'allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico in tutta la provincia di Foggia e nel resto della regione.

Si prevedono, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali della Puglia centro settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate sul resto, con quantitativi cumulati deboli. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.