Allerta meteo: torna il maltempo nel Foggiano, temporali in arrivo dal Gargano ai Monti Dauni

La sezione Protezione Civile della Giunta regionale, ha diramato l'allerta maltempo 'gialla' per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, sul Gargano, alle Isole Tremiti, sul Subappennino Dauno e sul resto della Provincia di Foggia, dove dalle 8 del 7 settembre e per le successive 12 ore, la Capitanata sarà interessata da una perturbazione con precipitazioni sparase, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sull'intera Puglia Centrale Adriatica

Già da alcune ore si registrano precipitazioni un po' ovunque, ad Apricena, Cerignola, San Nicandro Garganico e in altri comuni del Tavoliere e della Montagna del Sole.