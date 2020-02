Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Il Carnevale di Manfredonia sta facendo impazzire tutti. Un grandissimo entusiasmo si registra in riva al golfo, con numerosi cittadini che appassionatamente stanno collaborando alla buona riuscita della manifestazione. Non poteva mancare un ospite d’eccezione per questo grande evento. E così sarà! La Pro Loco di Manfredonia, associazione a cui è stato devoluto il compito di organizzare la 67^ edizione del Carnevale di Manfredonia, ha scelto quindi il deejay Molella quale ospite dello spettacolo conclusivo della Notte Colorata, in programma Sabato 29 Febbraio in Piazza Papa Giovanni XXIII a partire dalle ore 22.00, a conclusione della lunga maratona finale, che avrà inizio con la sfilata dei gruppi mascherati e delle piccole Meraviglie sul Lungomare e in Piazza Marconi.

Rende omaggio e attenzione non solo all’udito, ma anche alla vista, il quinto appuntamento dell’undicesima edizione della rassegna Musica Civica, che avrà luogo domenica 1° marzo al teatro “Umberto Giordano” (porta ore 17.30, inizio ore 18). La prima parte dello spettacolo vedrà protagonista il medico e ricercatore foggiano Giuseppe Querques, famoso a livello internazionale per le sue ricerche sulle maculopatie. A seguire “Max Bruch: l’ultimo dei romantici”, omaggio al compositore tedesco nel centenario della morte.

A Foggia il 29 Febbraio 2020 alle ore 21:30 si svolgerà il più coinvolgente e trasgressivo carnevale d'Italia. La dice lunga il fatto che ci saranno ospiti del calibro di Cristiano Malgioglio, Dj Osso, Alex Effe & Marco Benini tutti concentrati in una sola serata.

Un progetto per analizzare il microbiota intestinale nei pazienti con diagnosi di cancro del colon-retto, al fine di acquisire una conoscenza sempre più approfondita della relazione tra microbiota e meccanismi correlati alla comparsa e alla progressione neoplastica e di fornire nuovi strumenti di prevenzione, diagnosi precoce e cura. Il primo appuntamento per la raccolta dei fondi necessari è in programma il 29 febbraio prossimo, alle ore 20.30, al Teatro Giordano di Foggia. Si tratta del concerto “Anema e Core”, di Micky Sepalone ed Angela Piaf, che per la prima volta saranno accompagnati sul palco da 12 elementi di orchestra: i consueti partner della “Canta Napoli Band” saranno affiancati da altri musicisti di qualità della nostra terra che vantano esperienze con artisti del calibro di Fausto Leali. Uno spettacolo al tempo stesso emozionante ed esilarante, nel quale i due cantanti foggiani ripercorreranno la storia della canzone classica napoletana, “sfidandosi” amichevolmente per ritrovarsi nei loro apprezzati duetti.

Prosegue con successo la 51.ma stagione concertistica dell’Associazione “Amici della Musica” presieduta da Gabriella Orlando. Domenica 1° marzo 2020, nell’Auditorium della Chiesa Sacra Famiglia di San Severo, l’Associazione ospita Emilia Zamuner (voce), Daniele Sepe (sax) e Massimo Morriconi (contrabasso e basso elettrico) con lo spettacolo “Doppia Vita”, un concerto che spazia dal jazz alla canzone italiana. Porta ore 19.30, inizio concerto ore 19.45.

Andrà in scena sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo al Piccolo Teatro Impertinente, lo spettacolo "La Nipote di Mubarak" di Valentina Diana, con Marco Vergani, per la regia di Vinicio Marchioni. Nell’epoca dell’informazione istantanea e delle fake news abbiamo l’impressione di conoscere tutto, di sapere tutto con un click sui nostri smartphone. Le nostre coscienze di brave persone sono pacificate dai nostri piccoli grandi gesti di adesione o disapprovazione dei fatti.

Fase finale del ‘Gran Prix di Goriziana’, gara libera nazionale con regolamento FIBIS 2019/2020 che ha visto la partecipazione di 300 giocatori, per nove giorni da ogni parte d’Italia, intorno al “tavolo verde” a gareggiare per arrivare in vetta al montepremi, il tutto costruito e organizzato in una Sala Eventi, presso l’Hotel-Ristorante HORI Balconata 2.0 a Lucera (FG).