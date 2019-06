Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 15 e domenica 16 giugno 2019

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Torna a San Marco in Lamis l’evento internazionale del pane. Due giorni di eventi, tra concorsi, talk show, degustazioni, musica.

Ritornano fiori e colori a Candela, con la classica infiorata cittadina di ‘Candela in Fiore 2019’ e sarà un’edizione tutta improntata all’esaltazione del bel Paese: si terrà, infatti, il prossimo 16 giugno e sarà dedicata a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. I maestri infioratori sono pronti a stupirvi con opere che esalteranno la bellezza e il fascino della città lucana

Foggia si prepara per ospitare la Festa della birra. L'evento, patrocinato dal Comune di Foggia e dalla Regione Puglia, darà il benvenuto alla bella stagione. Tre giorni all'insegna della bevanda dell'amicizia per eccellenza, dell'ottimo cibo e della buona musica. Dal 14 al 16 giugno, Piazza Cattedrale e tutti i locali adiacenti al centro città, saranno avvolti da un'atmosfera tipicamente bavarese dove ci saranno diversi stand gastronomici e aziende di birra artigianale.

"Esplosioni di Primavera", l'evento organizzato da Com.unica in partnership con il Comune di Manfredonia ed in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, da venerdì 14 a domenica 16 giugno nella città sipontina sarà il contenitore ufficiale per una grande festa, dove non mancherà buon cibo per tutti e per tutti i gusti. Grande spazio ai sapori di Puglia, con percorsi enogastronomici, show cooking e blog tour. A coordinare il settore food la blogger Nunzia Bellomo, autrice del blog Nunzia-Miele di Lavanda, assistente chef in due scuole di cucina nazionali e protagonista in diversi programmi televisivi. Spazio anche ad un'isola del Gluten Free a cura della Farmacia Santa Rita e in collaborazione con il laboratorio artigianale Gustami. Ad esaltare l'esplosione di sapori anche "La cucina del Fuorisede" di Andrea e Valentina Pietrocola ed il network di "Mordi La puglia", scelti come media partner.

Il sassofonista della ‘E Street band” di Bruce Springsteen, protagonista a Rione dei Fossi in una straordinaria anteprima del Festival Internazionale Accadia Blues, in programma dal 18 al 21 luglio.

L’ex cantante dei Matia Bazar ospite presso “Al Discobolo” per presentare il suo album “Aspetta un attimo”.

Si terrà domenica 16 giugno a Cagnano la 15° Maratona e la 7° UltraMaratona del Gargano, tradizionali appuntamenti per gli amanti delle lunghe distanze, che annualmente si ritrovano nel centro garganico per onorare una gara fisicamente impegnativa ma emozionante per il panorama e l’accoglienza riservata agli atleti e ai loro accompagnatori. In programma la 50 km e la maratona alle quali si affiancano la mezza maratona e la 10 km, fortemente volute da Pasquale Giuliani, ideatore e organizzatore della manifestazione per coinvolgere il maggior numero di persone in quella che sta diventando sempre più una festa di inizio estate per i podisti di tutta Italia e per le loro famiglie.

Un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta del nostro territorio e dei suoi sapori. Una serata da vivere nell’atmosfera medievale dell'insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Assaggi di Capitanata a Torre Alemanna” è il titolo dell’iniziativa culturale che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. L’evento si svolgerà sabato 15 giugno 2019, a partire dalle ore 19, presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola), su iniziativa della società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura.