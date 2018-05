Caso parcometri, il presidente di Ataf a FoggiaToday: "Ho dato mandato ad un legale"

Dopo la nota della Protect - che sulla faccenda rivelata da Foggiatoday della mancata corresponsione ad Ataf dei proventi della sosta tariffata per una somma di oltre 600mila euro (indicativa di mesi e mesi di mancati versamenti), ha giustificato la sua posizione con un più generico “complesso sistema di gestione del ciclo delle monete”- e nell'attesa di avere chiarimenti dall'ex presidente dell'azienda, Raffaele Ferrantino (in carica fino ai primi di marzo), o dai membri del CdA, Paolo Mongiello e Carmela Catalano, la nostra testata riesce a raggiungere al telefono il neo presidente di Ataf, Stefano Torraco, nelle cui mani è oggi la patata bollente.

Nominato solo il 16 aprile scorso, l'ingegnere dice di aver appreso la questione nella riunione del CdA del 24 aprile, il primo al quale ha partecipato. “Sono stato messo al corrente – dichiara a Foggiatoday - e ho già dato mandato ad un legale per agire a tutela dell'azienda e per risolvere la situazione. Sarà lui a chiarirmi il percorso da intraprendere sotto il profilo civile ed, eventualmente, penale”.

Non aggiunge altro Torraco, che, con malcelato imbarazzo, intende non rispondere alle domande su come si sia agito sulla vicenda fino a prima del suo arrivo. “Mi occupo di quanto faccio io. E mi sono mosso immediatamente. Mi riservo di approfondire il tutto e di procedere legalmente”.

Si agitano intanto i sindacati, che chiedono chiarezza, tanto più che i lavoratori non percepiscono ancora parte delle detrazioni al loro stipendio. Silenzio ancora dal socio unico, il Comune di Foggia, e dalle forze politiche consiliari. Chiede chiarezza invece il M5S con la consigliera regionale Rosa Barone.

Per domani a mezzogiorno sarebbe stato convocato un vertice sulle partecipate a Palazzo di Città (non solo Ataf ma anche Amgas, per la quale domani scade il bando che ricerca una partner finanziario da 300milioni di euro).