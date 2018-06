Agguato a Vieste, ancora sangue nella città del faro: un morto e un ferito

Si torna a sparare, a Vieste, dove questa mattina, in località 'Mandrione' tra la città del Pizzomunno e Peschici, è avvenuto un agguato nel quale una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Sull'accaduto sono in corso le indagini di polizia e carabinieri. La vittima dell'accaduto è Gianmarco Pecorelli, di 22 anni, ucciso con numerosi colpi di pistola; ferito (non si conosce ancora la gravità) il 32enne Christian Pio Trimigno. Ancora sangue, dunque, in località 'Mandrione', dove due anni fa, fu ucciso il 27enne Giampiero Vescera, cognato di Marco Raduano, ritenuto oggi a capo del gruppo degli 'scissionisti'.