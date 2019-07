Salvini orgoglioso: "Avanti con le ruspe". Buttate giù 80 baracche in tutto: "Noi dalle parole ai fatti"

Si è appena conclusa la quarta fase di smantellamento dell’insediamento abusivo di Borgo Mezzanone a pochi passa dal Cara, ma si procede allo smaltimento dei rifiuti. Sono 35 le baracche interessate dall'intervento, perlopiu manufatti dove venivano svolte attività commerciali illecite e altre illegalità.

Il decreto di abbattimento è stato firmato dal Prefetto di Foggia, previo nullaosta dell’autorità giudiziaria, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Sono state impegnate 150 unità delle Forze dell’Ordine che hanno proceduto a perquisizioni e contestuale bonifica dell’area di intervento. Le operazioni di abbattimento sono state eseguite dal Genio Militare supportato dai Vigili del Fuoco.

L’intervento riguarda un’area estesa quattro ettari. Con l'operazione di oggi arrivano a circa 80 le baracche eliminate. Queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Avanti con le ruspe per il definitivo smantellamento dell’insediamento abusivo, come abbiamo già fatto a San Ferdinando. Nessuna tolleranza per l’illegalità. Siamo orgogliosi di passare dalle parole ai fatti”.