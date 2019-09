Una chance per Vito, colpito da un tumore aggressivo "sarà presto operato". Prima deve guarire dalla polmonite

C'è una chance per Vito D'Argento, il giovane papà di San Severo, sanseverese colpito da un tumore aggressivo (carcinoma squamocellulare) sotto mandibolare e alla laringe.

L'uomo, dopo attenta visita e analisi della situazione, potrà essere sottoposto ad intervento chirurgico, opzione che sembra da accantonare perchè ritenuta troppo perificolosa. "La data è ancora da stabilire - spiega la moglie Livia - perché Vito ha un pò di polmonite accompagnata da febbre. Una volta guarito (a breve) lo opereranno. I rischi sono tanti - continua - non sarà un intervento semplice, ma con il vostro aiuto e quello del Signore riusciremo in questa dura battaglia. Successivamente, dopo l'operazione si vedrà, per una terapia personalizzataper evitare che il male ritorni".