Foggia Calcio, il Tribunale del Riesame accoglie l'istanza dei legali di Sannella: il patron va ai domiciliari

A quasi due mesi dal suo arresto, avvenuto il 24 gennaio scorso, il patron del Foggia Calcio Fedele Sannella torna a casa. Il tribunale del Riesame ha infatti accolto l'istanza presentata dai legali di Sannella, ottenendo gli arresti domiciliari.

"La misura è in vigore da questo pomeriggio, siamo moderatamente soddisfatti, in quanto quella dei domiciliari è senz'altro una misura più lieve", spiega a FoggiaToday l'avvocato Gianluca Bocchino che poi precisa: "Il patron può tornare a casa senza ulteriori prescrizioni. Attendiamo di leggere le motivazioni (della carcerazione, ndr) che arriveranno nei prossimi giorni".

Sannella era finito in carcere per riciclaggio. Il patron del Foggia, secondo l'accusa, avrebbe ricevuto e riciclato personalmente 378.750 euro contante di provenienza illecita, reimpiegandoli nel Foggia Calcio, si attraverso la corresponsione di somme di denaro in nero a calciatori, allenatori e procuratori, sia mediante pagamenti funzionali alla gestione della società calcistica. Motivi per i quali il Gip del Tribunale di Milano Fanales - su richiesta della D.D.A. di Milano - ha disposto il commissariamento della società rossonera per 6 mesi, il primo caso in Italia riguardante le società calcistiche.

Sannella, dunque, può tornare a casa dopo che il Gip di Milano aveva rigettato una prima istanza di scarcerazione formulata lo scorso 30 gennaio per il pericolo di reiterazione del reato. In seguito, il Tribunale del Riesame accolse la richiesta di trasferimento presso il carcere di Foggia di Sannella, disponendo che sulla sua posizione si potessero pronunciare i giudici foggiani.