Esteticamente ringrazia la "Foggia perbene" e rilancia: "Riapriremo nel giro di una settimana"

Esteticamente, l'attività commerciale di via Lucera oggetto di un grave atto intimidatorio, allontana le voci rimbalzate ieri su una possibile chiusura. Niente di tutto ciò, anzi. Il negozio di prodotti di salute e bellezza ribadisce la linea espressa da una delle proprietarie su FB e ringrazia la "Foggia perbene".

A seguito degli articoli che nelle ulitme ore, stanno circolando online e in forma cartacea dove si evidenzia che: "Il negozio Esteticamente chiude” - tutto lo staff della Esteticamente SRL tiene a precisare che, “ci rialzeremo più forti di prima”. Dopo 15 anni di attività non intendiamo chiudere! Il nostro lavoro è stato sempre svolto con professionalità, dedizione e sacrificio.

Ci stiamo rimboccando le maniche, per un nuovo inizio, siamo certi che nel giro di una settimana torneremo attivi e pronti a soddisfare qualsiasi esigenza della nostra clientela. La macchina organizzatrice già si sta muovendo per fronteggiare la situazione. Intanto ringraziamo per la stima, la solidarietà, la forza e l'affetto che stiamo ricevendo da quella parte della “Foggia perbene”.