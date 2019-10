Baby gang terrorizzano la città, tre adulti aggrediti. Polizia stana i "bulletti": hanno 11, 14 e 15 anni

Baby gang terrorizzano la città. Negli ultimi 10 giorni sono almeno tre gli adulti aggrediti da bande di ragazzini violenti e senza scrupoli. In merito agli ultimi episodi, la Polizia di Stato è riuscita ad identificare gli autori di tali gesti.

In particolare, le attività espletate dagli agenti della Questura di Foggia hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione subita la sera del 6 ottobre scorso, da un uomo di 63 anni in seguito ad un diverbio per futili motivi avuto con alcuni minori nei pressi dello stabile ove risiede. Per il fatto sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari due ragazzi di 14 e 15 anni.

Analogo epilogo ha avuto l’attività espletata dagli agenti riguardo all’aggressione denunciata dal papà di un ragazzo di 15 anni, vittima di percosse la sera del 12 ottobre scorso da parte di suoi coetanei che lo colpivano al viso con due pugni mentre era a passeggio in compagnia di alcuni amici. Difatti, nonostante l’indifferenza alle provocazioni ricevute da parte del gruppetto di ragazzi incrociati sul loro cammino, due ragazzi di quel gruppo si avvicinavano e colpivano la vittima sul viso con due pugni, allontanandosi subito dopo.

I poliziotti, quindi, sono riusciti ad individuare l’aggressore, un ragazzo di 11 anni, che, una volta accompagnato in Questura, veniva segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari e poi affidato ai genitori. Infine, con riferimento all’ultimo episodio avvenuto nella tarda serata del 12 ottobre scorso nel quale un uomo di 50 anni è stato aggredito da alcuni ragazzi, in piazza degli Scopari, sono in corso attività di polizia finalizzate a raccogliere gli elementi utili all’identificazione degli autori, attraverso l’acquisizione di immagini e la raccolta di testimonianze rese da persone presenti all’accaduto. Preme evidenziare che le indagini sinora esperite consentono di escludere che ad agire, nei suddetti tre episodi, siano state le stesse persone. Sono stati rafforzati i servizi di vigilanza e controllo del territorio nei principali luoghi di aggregazione dei cittadini.