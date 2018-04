Tragedia alla Corsa dei Buoi di Chieuti, il M5S: "Avevamo evidenziato i profili di rischio dell'evento"

“Ci troviamo di fronte ad una tragedia che poteva e doveva essere evitata”. Non fanno giri di parole, i consiglieri regionali M5S Gianluca Bozzetti e Rosa Barone in merito alla notizia della morte di un uomo di 78 anni travolto da un cavallo, rimasto accidentalmente senza fantino a causa della rottura del sottopancia della sella, mentre assisteva alla Corsa dei buoi di Chieuti.

“Raccogliendo l’appello di numerose associazioni, infatti, - proseguono i cinquestelle - avevamo inviato una missiva al sindaco di Chieuti, al Prefetto di Foggia, al Presidente della Regione, all’Assessore regionale al turismo e all’Asl di Foggia evidenziandogli numerosi profili di rischio della manifestazione invitando loro a prendere tutti i provvedimenti necessari a 'coniugare le antiche tradizioni della nostra Regione con la tutela degli animali e la sicurezza dei concorrenti e del pubblico'. Nella stessa facevamo esplicitamente riferimento alla necessità di ricoprire la pista di materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli ed a circoscrivere il percorso con ‘adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché a garantire la sicurezza e incolumità delle persone’.”

Nella comunicazione dei cinquestelle, datata 20 aprile 2018 (QUI IL DOCUMENTO: Lettera corsa dei buoi Chieuti-2 ) si faceva infatti riferimento all’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy (Accordo del 6 Febbraio 2003). “Oggi purtroppo non esistono parole adeguate per commentare il dramma di questa vita spezzata e manifestiamo tutta la nostra sincera vicinanza ai parenti e agli amici della vittima", concludono Barone e Bozzetti. "Non spetta a noi individuare le eventuali responsabilità di quanto accaduto, un compito che spetta unicamente all’autorità giudiziaria, tuttavia dispiace pensare che si debba sempre aspettare la tragedia per prendere gli adeguati provvedimenti. Simili drammi non possono e non devono ripetersi.”

Allegati