Salve Foggiatoday, volevo segnalare questo problema di scarsa illuminazione in Viale Leone XIII; in prossimità del civico n.131. È un mese che è stata cambiata l'illuminazione e non ha mai funzionato. Nonostante i vari solleciti, l'azienda preposta non ha ancora provveduto al ripristino. Spero questa segnalazione serva a velocizzare l'intervento.