Rubati fiori in via Manzoni: "Li avevamo messi per ricordare nostro padre deceduto in quel punto"

Cara Foggiatoday, vorrei segnalare la cattiveria della gente. In via Manzoni è stato rubato un mazzo di fiori finti che avevamo collocato ad un palo sul luogo in cui purtroppo ha perso la vita nostro padre nel mese di febbraio.

Per noi era un modo per ricordarlo ogni volta che passavamo di là, ma allo schifo non c'è mai fine. Ci è stato tolto anche questo. Mi dispiace dover notare che manca proprio il rispetto da parte di chi si è divertito a portare via dei fiori finti, che altro non era che un voler commemorare una persona che non c'è più.