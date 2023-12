Via Nedo Nadi, 1/A · Ospedale - Parco San Felice

Un grosso albero di pino è crollato improvvisamente sulla strada in via Nedo Nadi 1/A . Fortunatamente nessun ferito, ma è stato solo un mero caso. Quel tratto di strada è molto frequentato in virtù del fatto che è l’unico ingresso al condominio adiacente.