Pericolo scampato in via Napoli, vento forte abbatte albero

Un grosso albero si è sradicato a causa del forte vento che si è abbattuto giorni fa sulla nostra città, adagiandosi per fortuna nel terreno adiacente a Via Napoli tra le due concessionarie della Toyota e ex Mercedes.

La fortuna ha voluto che il vento lo ha spinto all'esterno altrimenti avremmo registrato anche a Foggia un morto come a Roma per la caduta di un albero.

Su via Napoli ci sono alberi che in vita loro non hanno mai visto qualcuno che li potasse. Sicuramente si aspetta il morto, per procedere alla potatura.