La Foggia perbene esiste

Via Angelo Fraccacreta · Immacolata

Via Angelo Fraccacreta · Immacolata

Salve Foggiatoday, vi scrivo per raccontarvi quello che mi è successo ieri mattina, qualcosa di davvero sorprendente.

Ho acquistato un oggetto un tantino ingombrante, che ho appoggiato sull’apposito gancio porta borse insieme al borsello. Avevo appena svoltato L’angolo di via Fraccacreta con viale Colombo, quando ho sentito il suono di un clacson di un’auto proveniente nel senso opposto.

Ho pensato che qualcuno imprecasse per una mia infrazione o che mi volesse salutare. Una volta arrivato a casa, mentre parcheggiavo il mio motorino, non ho trovato più il borsello con dentro documenti, carta di credito e chiavi di casa.

Sono tornato indietro e ripercorso lo stesso tragitto nella speranza di recuperarlo. Per scrupolo, ho chiesto finanche al negoziante se lo avessi dimenticato, ma nulla. Stavo già pensando di fare denuncia di smarrimento, ma mentre mi dirigevo vicino alla stazione dei carabinieri più vicina, mi è venuta in mente di ritornare nel punto esatto in cui l'auto mi ha 'suonato'.

Una donna, che nel frattempo aveva appena servito i clienti del bar, mi ha guardato e rientrata nella sua attività e dal retro del bancone ha alzato il braccio sinistro sventolando l mio borsello. Questa è la Foggia perbene.