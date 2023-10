Giovanna (Fiamma) compie 100 anni

Via Carlo la Porta, 47 · San Paolo di Civitate

Via Carlo la Porta, 47 · San Paolo di Civitate

Gallery





Un'altra centenaria in San Paolo di Civitate, è la signora Maria Giovanni Errede, conosciuta anche come Fiamma, che il 18 ottobre ha tagliato il traguardo del secolo di vita festeggiata dai familiari, dagli amici e dalla comunità sampaolese. Ha invitato i parenti e gli amici ad un momento conviviale presso l' agriturismo 'Defensola Ranch', dove ha ricevuto l'onore del sindaco Costantino Rubino e una rappresentanza dell'amministrazione comunale che hanno portato gli auguri e conferito una targa ricordo. È meraviglioso vedere una donna di 100 anni ancora con una lucidità e compostezza incredibile, tanti auguri per questo importante traguardo"