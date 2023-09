"Foggia resterà sempre nel mio cuore"

Non ha idea se qualcuno gli ha sfilato le chiavi dell'auto o se invece le ha semplicemente perse nel tragitto tra il parcheggio del GrandApulia e l'ingresso del centro commerciale. Tuttavia Gianluca, quelle chiavi le ha ritrovate grazie ad un passante.

Salve Foggiatoday, nelle cronache legate alla città di Foggia quasi giornalmente si legge di un furto di autovettura, ma controtendenza vorrei raccontare un esperienza di enorme civiltà che ho vissuto in prima persona. Io vengo da Siracusa, e domenica mi trovavo presso il centro commerciale GrandApuglia, dove lavora la mia compagna, nell’attesa che finisse il turno, sono entrato nel centro commerciale e mi sono diretto al supermercato per fare la spesa.

Quando sono uscito e mi sono diretto verso la macchina, mi sono accorto di non avere più le chiavi; nella confusione più totale, ho ripercorso il breve tragitto che porta al supermercato e avvisato il direttore dell’accaduto. Ho girato in lungo e in largo tutto il supermercato, aiutato anche dallo staff, che cercava di tirarmi su.

Più passava il tempo, peggio era. Il direttore mi ha consigliato di chiamare la sicurezza del centro commerciale, che mi hanno comunicato che un passante aveva trovato la chiave (da tutt'altra parte). Fortunatamente tutto è andato per il meglio. Io sarò sempre grato a quel passante anche se non ho idea di chi sia, ma vorrei raccontare la mia esperienza perché Foggia per me è questo, un luogo di brava gente, dignitosa e perbene, una città che resterà sempre nel mio cuore.