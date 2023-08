All'Unifg il modo accademico internazionale discute del futuro dell'istruzione on line

Il Covid ha cambiato l’apprendimento. Non solo i vari lockdown, ma anche i mesi di apertura a singhiozzo hanno messo il mondo dell’istruzione e della formazione davanti ad un cambiamento: l’apprendimento on line. Gli inizi, lo ricordiamo bene, sono stati complicati perché ci hanno colti del tutto impreparati. Tempi che ci sembrano lontani dal momento che oggi quelle difficoltà sono state superate. Ma non lo spauracchio di nuove situazioni particolari che richiedano un adattamento in tal senso. E allora, per evitare di restare nuovamente impantanati e perdere così tempo prezioso, è nata ‘HELMeTO 2023’, una Conferenza Internazionale sulle Metodologie e le Tecnologie di apprendimento che riunisce ricercatori e professionisti che lavorano negli Istituti educativi e che studiano metodologie di apprendimento online.

La quinta edizione, che si terrà 13 al 15 settembre prossimi sarà ospitata presso l’Università degli Studi di Foggi e fornirà l'opportunità di confronto su nuove direttrici di ricerca e applicazioni negli ambiti relativi all’apprendimento a distanza e all'istruzione superiore online: metodologie, tecnologie, software, valutazione dei risultati di apprendimento, analisi dei dati educativi, analisi e mining di big data educativi. I partecipanti avranno la possibilità di scambiare buone pratiche e punti di vista sul futuro delle metodologie e delle tecnologie per quanto riguarda il processo di insegnamento-learning online. Inoltre, un'attenzione particolare sarà rivolta all'importanza di estrarre conoscenze utili dai dati generati sugli ambienti di apprendimento virtuali e ai metodi per migliorare le attività formative delle università.

“Il Coronavirus ci ha portati a riflettere a fondo sulla mutevolezza dei nostri sistemi di riferimento - ha dichiarato la professoressa Giusi Antonia Toto che presiede il laboratorio di ricerca ‘Learning Science hub’ del dipartimento di Studi Umanistici dell’Unifg e che coordinerà i lavori - compreso quello educativo. All’improvviso ci siamo trovati a dialogare con i nostri studenti attraverso uno schermo, da un lato spaventati da questo improvviso cambiamento, dall’altro, fiduciosi del fatto che, grazie alla tecnologia, avremmo superato la crisi. E ce l’abbiamo fatta. HELMeTO è un incontro di professionisti che riflettono a fondo su tali mutamenti, cercando di prevenire eventuali situazioni di difficoltà e promuovendo, in anticipo, soluzioni innovative per tempi di crisi”.

"Il Dipartimento di Studi Umanistici è un polo di ricerca educativa e sociale estremamente propositivo – le ha fatto eco il Magnifico Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio - che punta moltissimo sull'innovazione e sulla promozione di strumenti efficaci per l'insegnamento, la formazione, la comunicazione e la diffusione della cultura. Il convegno Helmeto, come anche gli Hackathon organizzati in passato, è un perfetto esempio di come questo impegno venga a concretizzarsi con applicazioni pratiche della teoria, rendendo i nostri studenti veri protagonisti di tali processi innovativi”.

La conferenza includerà 10 sessioni parallele organizzate in due tracce principali (pedagogia online e metodologie di apprendimento; tecnologie di apprendimento, analisi dei dati e mining di big data educativi, nonché le loro applicazioni), e vedrà la partecipazione di studiosi di rilievo internazionale provenienti anche da Dublino, dalla Spagna, dalla Turchia. Inoltre Il comitato scientifico organizzatore annovera esperti di diverso settore del panorama scientifico europeo.

"HELMeTO 2023 rappresenta un’opportunità di grande rilievo per la Terza Missione del nostro Ateneo. Radunare un pool di esperti, ricercatori e scienziati intorno a uno specifico obiettivo, che è quello di riflettere su come migliorare e potenziare l'insegnamento universitario, significa dare una spinta effettiva al cambiamento. Un'occasione come questa, e come tante altre che promuoviamo e promuoveremo, mira a coinvolgere il nostro territorio e a renderlo sempre più sensibile alla cultura, alla ricerca scientifica e al progresso, con effetti positivi sulla società e sul suo sviluppo" è stato il commento del prof. Danilo Leone, delegato del Rettore alla Terza Missione.