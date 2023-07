Invalidità, utenti trovano gli uffici di via Gramsci chiusi: "Per le visite di oggi sarete ricontattati"

Questa mattina chi si è recato in via Antonio Gramsci, presso gli sportelli Inps, si è visto costretto a tornare indietro. 'Struttura chiusa per inagibilità. Per le visite programmate di oggi sarete ricontattati' si legge su un cartello all'ingresso.

"Ennesimo disservizio" evidenzia un cittadino. In quella struttura mancherebbe l'aria condizionata, tant'è che ci si arrangia con un ventilatore. "Ascensori che si bloccano e utenti buttati nei corridoi della senza d'attesa, con poche sedie in 25 mq".

Uno spazio troppo piccolo e se si è meno fortunati, si rischia di attendere il proprio turno all'esterno, sotto i colpi di Caronte. Chi questa mattina è tornato indietro, si augura che l'inagibilità sia dovuta proprio ai disservizi denunciati. E che quindi si risolvano al più presto.