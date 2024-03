Paura sulla Statale 16: autocisterna travolge guardrail, gran spavento per gli operai al lavoro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rocambolesco incidente stradale sulla Statale 16 a Foggia, all'altezza della zona industriale.

Un'autocisterna è finita fuori strada terminando la corsa contro un guardrail, divelto e danneggiato. A pochi metri dall'accaduto erano in corso dei lavori, per fortuna non si registrano feriti tra gli operai.

Sull'incidente stradale indaga la polizia stradale. Tre le ipotesi: colpo di sonno, malore o distrazione.