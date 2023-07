Incidente con la bici in viale Michelangelo: "Quella buca è pericolosa, può scapparci il morto"

Salve Foggiatoday, ieri sera mi trovavo in città in viale Michelangelo, all'altezza di una friggitoria dove mi ero recata per mangiare un panzerotto fritto. A un certo punto un signore in bici, mentre percorreva la strada, è finito con una ruota in una buca profonda. Per sua fortuna, grazie alla prontezza dei riflessi, è riuscito a non cadere, ma ho pensato che se si fosse trattato di un bambino o di un anziano, le conseguenze sarebbero state ben più serie.

Io non sono di questa città, ma mi chiedo come si possa esporre i cittadini a un pericolo come quello. Un'altra persona avrebbe potuto battere la la testa sul marciapiede. "Può succedere anche un incidente mortale in quel punto".

Mi hanno anche detto che un analogo episodio era già avvenuto. Dentro quella voragine ci sarebbe finita anche una moto.