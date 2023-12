Ha dell'incredibile il furto compiuto questo pomeriggio in via Viale Virgilio, davanti alla Bhetel. Ignoti hanno portato via una Fiat Uno anno 1984 di una donna, che adesso si rivolge ai foggiani per cercare di individuarla e ritornarne in possesso. La proprietaria ha parcheggiato l'auto intorno alle 15.50, ma nemmeno un'ora dopo, al suo ritorno, non l'ha più ritrovata.