A Foggia per lavoro, si ferma una notte ma il giorno dopo non trova più l'auto: "Non siete stanchi?"

Salve Foggiatoday, sono una meridionale, una psicologa, un docente universitario che ha sempre lottato contro lo stereotipo del Meridione come luogo del malaffare e della assenza di rispetto. Eppure oggi ho dovuto ricredermi. Vittima ennesima di delinquenza proprio a Foggia.

Stanotte hanno rubato la mia macchina, la mia 500 X, faticosamente finita di pagare la settimana scorsa. È successo in via Trento, dove la avevo parcheggiata per trascorrere la mia unica notte dopo una faticosa giornata di lavoro in questa città che pensavo fosse accogliente. Stamattina non c’era più.

Fino a ieri sera parlavo con dei colleghi ai quali dicevo di non credere a questi cliché, che a Foggia vive brava gente. E che non ci sono sicuramente più furti che in altri posti. Invece pare mi sbagliassi. Ma non perché è successo a me. Ma perché in caserma per la denuncia c’erano almeno altre 4 persone per la stessa ragione e i carabinieri mi hanno fatto intendere che è molto frequente.

Il problema è che finché a Foggia sarà tollerata questa realtà, allora la delinquenza prolifererà. Io non posso credere che nessuno sia stanco. Io oggi ho smesso di difendere il Meridione e i suoi abitanti. Sicuramente ho smesso di difendere Foggia e i foggiani, almeno quelli che non si indignano con me!