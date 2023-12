Gli rubano l'auto mentre lavora: il furto nel parcheggio dei Riuniti, l'ennesima vittima è un dipendente

I furti di autovetture all'interno del Policlinico Riuniti di Foggia non si arrestano. Giovedì 7 dicembre i ladri hanno rubato una Hyundai Tucson nuova di proprietà di un dipendente dell'ospedale, che aveva parcheggiato l'auto all'altezza dell'ingresso di via Napoli non molto distante dalla capannina dei vigilantes, alla cui impresa spetterebbe la gestione del sistema di videosorveglianza.

Numerosi sono i furti denunciati in questi anni dagli utenti e da altri dipendenti della struttura: "Purtroppo questi eventi sono all’ordine del giorno, spero che con questa mia segnalazione possano aumentare i controlli all’interno dell’ospedale". Il furto è avvenuto alle 13 in pieno orario di servizio. La vittima ha sporto immediatamente denuncia ai carabinieri. "Spero che denunciare possa essere d’aiuto a migliorare la situazione ormai insostenibile".