A Foggia spariscono auto ogni giorno, va fermato il mercato dei pezzi di ricambio: "Ascoltateci!

Oramai non si contano più le auto rubate in provincia di Foggia, principalmente in città. C'è tanto scoramento tra le vittime. Nella stragrande maggioranza dei casi i veicoli sottratti non vengono mai ritrovati. Oppure, al massimo, finiscono nelle campagne del Foggiano, cannibalizzate o date alle fiamme. Decine e decine i ritrovamenti di scheletri di auto nell'area dell'Ofanto e nei Cinque Reali Siti.

La petizione che parte da Foggia

"Salve Foggiatoday, vi scrivo per far sì che la mia voce e quella di altri malcapitati come me, possa risuonare e magari essere messa in luce da qualche autorità politica. Mi chiamo Carmen e abito a Foggia. Il 1° giugno mi è stata rubata l’auto, una Ford Focus. L’auto ci serviva per poter portare mio padre fuori per visite mediche. Purtroppo il fenomeno qui è in costante crescita, ho visto che avevate dedicato anche un servizio.

Nei vari gruppi Facebook di auto rubate abbiamo sollevato l’urgenza di segnalare il tutto alle autorità statali. Su Change.org ho creato una petizione con al centro la possibilità di favorire la tracciabilità dei pezzi di ricambio nelle varie autodemolizioni, con controlli periodici.

Chiediamo inoltre che i gestori di questi esercizi traccino i loro pezzi di ricambio indicando da quale veicolo provengono e se risulta essere rottamato o demolito. Per la demolizione andrebbe specificato il motivo .

Inoltre, vorremmo far sì che lo stesso sistema impiegato con gli autovelox per le multe, venisse impiegato per la lettura delle targhe, cosicché la ricerca delle auto rubate (spesso fallimentare), abbia qualche possibilità in più di riuscita. Speriamo che qualcuno ascolti tutti noi, vittime dei ladri".