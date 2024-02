Salve FoggiaToday. Questo è lo spettacolo al quale assisto tutte le mattine attraversando via Imperiale per andare a lavoro. C'è un gruppo di amanti del pulito che ogni sera pasteggia nel piazzale e pensa bene di lasciare tutto a terra. Evidentemente, fare dieci metri per gettare tutto nei cestini o nei cassonetti richiede una fatica immane. Meglio lasciare il compito agli operatori Amiu il giorno successivo, sempre che si trovino a passare.

E la cosa non migliora nei portici che collegano via Imperiale a via Sbano. Lattine, bottiglie di vetro, carte e altro materiale giacciono a terra per giorni. Mi chiedo: ma quando smetteremo di volerci così male?