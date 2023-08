"Questo è lo schifo che ci lasciano ogni notte"

I residenti di via Giuseppe Imperiale e via Luigi Sbano non ne possono più di assistere, ogni sera, ai festeggiamenti dei ragazzi che si radunano, fanno baldorie, bivaccano e e poi lasciano buste, bottiglie, rifiuti e cartacce lì, non preoccupandosi perlomeno di lasciare pulita la 'postazione', ormai fissa. La pazienza di chi ci scrive evidentemente ha raggiunto il limite: "Ogni sera siamo costretti a subire il casino, mentre la mattina ci svegliamo con questo scempio".