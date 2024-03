Panchine distrutte al Pantanella, slalom tra cocci di vetro e deiezioni canine. Le mamme: "Siamo schifate"

Via Monsignor Luigi Cavotta · Foggia

Le famiglie che frequentano il parco Pantanella, nel quartiere Macchia Gialla di Foggia, non ne possono più delle condizioni in cui versa l'area verde, tra panchine divelte e distrutte, area giochi malmessa, rifiuti e sporcizia, bottiglie spaccate e cocci di vetro sparsi in più punti. "Siamo schifate, abbiamo paura di portare i nostri bambini" tuonano le mamme residenti nella zona.

Ogni sabato e domenica mattina, puntualmente l'area è impraticabile, atteso che i giorni successivi ai 'festeggiamenti', la situazione è imbarazzante. Infatti, di sera il parco è frequentato da ragazzi, che buttano bottiglie e cartacce a terra nonostante a pochi passi vi siano dei cestini dell'immondizia. "Ci sono anche cani lasciati liberi di defecare e di girare senza guinzaglio nonostante la presenza di bambini".

Uno scenario preoccupante, avvilente oltretutto in uno dei quartieri considerato tra i migliori in città. C'è tanta amarezza: "Ci siamo arrese all'idea che le cose non cambieranno mai"