Strada riasfaltata in via Marchese De Rosa, ma la qualità dei lavori lascia a desiderare: "Così non dura a lungo"

Strade riasfaltate male. Se prima molte vie della città si caratterizzavano per il loro stato precario, adesso non mancano le segnalazioni sui lavori effettuati non proprio a regola d'arte. Siamo in via Marchese De Rosa, dove sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale. Ebbene, come si evince dalle foto, qualche perplessità sul risultato finale viene naturale.

A partire dal lavoro di spianatura in prossimità dei marciapiedi, eseguito in maniera non esemplare: "Il catrame è frammentato, basterà poco prima che il manto stradale inizi a cedere", denuncia a Foggiatoday un residente della zona. Per non parlare del marciapiede, privo di manutenzione e, ormai, al livello della carreggiata: "Il rischio è che alla prossima giornata di pioggia intensa, l'acqua entri nei negozi", avverte un commerciante.

Dulcis in fundo, le feritoie sui marciapiedi per far defluire l'acqua nella rete fognaria: "Le hanno coperte con il bitume, come se fossero delle normali buche".