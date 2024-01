Conchette senza alberatura, panchine senza schienale e pavimentazione sconnessa

Gli AttiVisti foggiani Salvatore Imperio e Matteo Papicchio, ritornano a segnalare la mancanza di alberature in via Lanza. "Ripartiamo da tutte le conchette vuote" e ridiamo voce al decoro urbano (panchine, lampioni rotti, mattonelle rotte o conchette chiuse con piastrelle)" l'appello al neo assessore al ramo.

A circa 6 anni e mezzo dai lavori di rifacimento dell'isola pedonale - l'opera fu consegnata il 21 ottobre 2017, i due 'AttiVisti' denunciano parti della pavimentazione che presentano punti con crepe o cedimenti in prossimità dei pozzetti. "Un tratto, dove confluisce l'acqua con le grate, è completamente ceduto. Ma ciò che balza agli occhi a chi si sofferma ad osservare la visuale del viale, é la completa assenza di alcuni alberi e il vuoto di molte conchette".

Sei su trenta sono vuote: "Un vero pugno nello stomaco". Alcune sono poste in prossimità di alcuni esercizi commerciali. "Rimangono delle impietose chiazze di terra con un po' di verde malandato cresciutovi dentro. Ma l'apice lo si raggiunge con una conchetta posta in prossimità di un bar ora completamente ricoperta di breccia dove sopra sono poggiati tavolini per le consumazioni". Da qui la domanda all'Ufficio Ambiente del Comune di Foggia e all'assessore Lucia Aprile circa le autorizzazioni necessarie.