Al Rione Martucci, da oltre un mese, tutte le sere vengono fatti esplodere grosse cipolle da parte di un gruppo di ragazzi e ragazze. Stasera (nrd 27 novembre), hanno fatto saltare in aria un cassonetto per la raccolta del vetro. Telecamere zero. Cari genitori controllate i vostri figli. Oggi i cassonetti, domani le serrande dei negozi.

Giuseppe Dauno