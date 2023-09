Attimi di paura in Piazzetta, passante rincorso da una baby gang: "Sono vivo per miracolo"

Ha temuto per la propria incolumità la persona che ieri sera, in pieno centro, è scappata dal tentativo di un gruppetto di ragazzi minorenni, perlopiù 16enni, che lo avrebbero rincorso per alzargli le mani: "Ieri sera ho capito che a Foggia puoi essere ucciso tranquillamente. Se non avessi avuto le gambe ancora buone per correre, non sarei qui a raccontarvi l'accaduto" ci scrive.

Ritiene di essersi salvato per miracolo dal tentativo della gang di ragazzini che si aggirerebbe in piazzetta nelle ore serali, che indosserebbero felpe, tute e baffetti. "Mi hanno puntato e rincorso. Per fortuna sono riuscito a scappare. Questa banda di circa otto elementi aggredisce la gente, specie quando è da sola, come è successo a me ieri". L'episodio sarebbe avvenuto in piazzetta: "Ci sono le telecamere".