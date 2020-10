Come pulire e disinfettare il materasso

Il materasso è uno degli oggetti di uso domestico più importante che abbiamo in casa, perché responsabile del nostro benessere e riposo. Avere un materasso in ottimo stato significa non solo dormire bene, ma anche garantirne lunga durata.

Come riuscire a conservarlo più a lungo? La prima cosa da fare è occuparsi regolarmente della sua pulizia e disinfezione, in modo da ridurre il rischio di allergie, polvere e acari in camera da letto.

Nonostante sia un'attività decisamente poco piacevole e divertente, come pulire il parquet, prendersi cura del materasso non è un'operazione difficile perché ci si può avvalere dell'ausilio di detergenti ed elettrodomestici, primo fra tutti l'aspirapolvere.

Come pulire il materasso: tutti i passaggi

La pulizia del materasso deve essere effettuata in modo costante; vi consigliamo di procedere con la disinfezione di questo oggetto almeno una volta al mese.

Ecco come procedere:

la prima cosa da fare è togliere la biancheria, ossia la coperta, le lenzuola , il coprimaterasso e i cuscini

, il coprimaterasso e i cuscini ora che il materasso è spoglio, procedete passando l'aspirapolvere per rimuovere polvere, capelli, residui di pelle e acari

successivamente, in caso di macchie procedete con una spugnetta umida o un panno morbido e tamponate la superficie; vi consigliamo di non strofinare per evitare di far penetrare la macchia all'interno

se la macchia non è fresca potete aggiungere all'acqua un po' di detersivo sgrassante oppure un detergente naturale fatto con acqua e bicarbonato

fatto con acqua e bicarbonato a questo punto potete procedere profumando la superficie con qualche goccia di olio essenziale di lavanda o camomilla da mescolare a un po' di bicarbonato da versare a pioggia sul materasso

lasciate agire per qualche ora e rimuovete i residui con l'aspirapolvere

Ora che il vostro materasso è ben pulito e disinfettato, prima di inserire nuovamente lenzuola, coperte e cuscini, è bene far arieggiare la stanza in modo da permettere alle fibre di asciugarsi ed evitare la formazione di muffa.

Ecco altri consigli utili:

girate il materasso almento ogni tre/sei mesi

ricopritelo con un telo protettivo

fate asciugare il materasso al sole perché i raggi UV hanno il potere di eliminare muffa ed eventuali batteri

Dove comprare un materasso a Foggia

Se avete bisogno di un materasso nuovo, ecco dove acquistarlo in città:

Riposo & Benessere in Viale Candelaro, 8

Quelli della Notte Fabbrica di Materassi in Viale Ofanto, 173

Centro Permaflex Foggia in Via Angelo Fraccacreta, 4

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Outlet del Materasso in Corso del Mezzogiorno, 10