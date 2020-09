Mal di testa "dietro agli occhi" cos'è, quali sono le cause di questo fastidio e come curarlo

postura fisica - un posizionamento scorretto della spina dorsale può danneggiare i nervi e causare mal di testa; quindi, è importante utilizzare strumenti come il supporto schienale, e prenditi delle pause regolari in cui passeggiare e fare stretching.

postazione lavorativa comoda - ricorda di posizionare gli schermi a 50-100 cm di distanza dal viso, per ridurre l’affaticamento agli occhi e per evitare di inclinare la schiena in posizioni dannose per il corpo. Inoltre, è bene prendersi delle pause regolari dagli schermi, e ogni 20 minuti fissare un oggetto lontano 20 metri per 20 secondi.